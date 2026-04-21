El rublo vive su mayor subida en tres años mientras se tambalea la tregua en Irán

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Moscú, 21 abril (EFE).- La moneda rusa, el rublo, alimentado por el alza de los precios del petróleo desde el estallido del conflicto en torno a Irán, vivió este martes su mayor subida en más de tres años.

El Banco Central de Rusia situó la cotización de la moneda nacional respecto al dólar estadounidense en 74,58 rublos, algo que no se veía desde febrero de 2023, cuando llegó a alcanzar los 70 rublos.

En cuanto al euro, la entidad emisora estableció su cotización en 87,76 rublos, su valor más alto desde mayo de 2023.

El principal factor de apreciación del rublo son los precios del crudo, ya que la marca rusa URALS ronda los 100 dólares y el barril de petróleo brent subió esta semana hasta los 95.

Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara contrario a una prolongación del alto el fuego con Irán, con lo que la paz depende de las negociaciones en Pakistán.

Si el Banco Central vuelve a bajar los tipos de interés este viernes, la divisa rusa podría volver a depreciarse, aunque todo dependerá de lo que ocurra en Oriente Medio.

Los expertos, que recuerdan que un rublo tan alto perjudica a los exportadores de hidrocarburos, consideran que la moneda nacional tiene una evolución propia, habida cuenta de que el gobierno se resiste a intervenir en su cotización. EFE

mos/psh