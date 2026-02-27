El salto al papel del digital hondureño Contracorriente, Premio Rey de España Cultural

Madrid, 27 feb (EFE).- La revista hondureña «Contracultura», un proyecto cultural del medio digital Contracorriente, ha sido galardonada con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo, en la categoría Cultural, por dar el salto al papel en «tiempos de la IA» y aportar a la sociedad una ventana cultural a Centroamérica, anunció este viernes el jurado de estos galardones, organizados por la Agencia EFE y Aecid.

Persy Cabrera Pinto y su equipo están al frente de esta publicación con enfoques críticos, narrativa que va a contracorriente y con diferentes formatos: fotografía, entrevista, crónica, poesía y cuentos. Con un diseño con predominio del blanco y negro, la revista tiene un alcance geográfico que abarca principalmente a Honduras pero participa en alianzas periodísticas del centro y sur de América.

El jurado coincidió en poner en valor la decisión de publicar en un formato, el papel, denostado en la era de la IA y alabó la diversidad de temas y expresiones artísticas. EFE

