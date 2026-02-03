El Salvador alcanza cifra récord de importaciones desde China con 3.566 millones en 2025

San Salvador, 3 feb (EFE).- El Salvador alcanzó en 2025 una cifra récord de importaciones de bienes desde China con 3.566,2 millones de dólares (3.015,94 millones de euros), la cifra más alta desde 1994, mientras que sus exportaciones al gigante asiático cayeron a 50 millones, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) consultadas este martes.

Los datos oficiales indican que las importaciones chinas a El Salvador superaron en 34,4 % a los 2.652,5 millones de dólares de 2024, para una diferencia al alza de 913,7 millones de dólares.

Con este dato, China se convirtió en el segundo socio comercial más importante en cuanto a importaciones de El Salvador, solo por detrás de Estados Unidos, que en 2025 vendió a este país centroamericano mercancías por 4.677,8 millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones salvadoreñas a China se redujeron en un 5,3 %, pasando de 52,8 millones de dólares en 2024 a 50 millones en 2025, una reducción de 2,8 millones. La cifra más alta desde 1994 -año de referencia con el dato más antiguo en la base de datos BCR- en exportaciones a China es de 2018 con 85,6 millones de dólares.

China no se encuentra entre los primeros 10 compradores de bienes salvadoreños, lista que es encabezada por Estados Unidos con 2.086 millones en 2025 y que es completada por los países de Centroamérica, República Dominicana, México, España y Bélgica.

La balanza comercial de El Salvador con China, de acuerdo con estos datos, cerró en 2025 con un déficit de 3.516,2 millones de dólares, un 34,3 % superior al registro de 2024, que fue de un déficit de 2.599,7 millones.

El Salvador anunció el 20 de agosto de 2018 la ruptura de relaciones con Taiwán para establecer lazos con China, cuando el país era gobernado por el izquierdista Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido actualmente en la oposición. EFE

