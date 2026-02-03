El Salvador anuncia la compra de bitcóin en momentos de caída del activo digital

San Salvador, 3 feb (EFE).- El Salvador suma más bitcóin a «su reserva estratégica» con una nueva compra anunciada este martes en momentos en que el activo digital cae cerca de un 7 % y se sitúa levemente por encima de los 73.000 dólares, niveles que no alcanzaba desde noviembre de 2024.

La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, publicó en X la nueva adquisición.

«El Salvador acaba de comprar más bitcoin», señaló y agregó: «¡1 BTC por día, todos los días!».

Según datos de Bloomberg, a las 20:00 horas (19:00 GMT) el bitcóin, la criptomoneda más importante del mercado, cedía un 6,85 % hasta los 73.088,2 dólares.

La caída se ha acelerado a partir de las 17.00 horas, cuando el valor comenzaba a descender hasta perder más de 5.000 dólares en menos de tres horas.

En lo que va de año, la criptomoneda registra pérdidas superiores al 16,5 %. Asimismo, éste es el nivel más bajo desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, hace algo más de un año.

De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador posee 7,552 bitcoines, esta cantidad alcanza en este momento un valor económico de más de 572,7 millones de dólares.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

Además, el acumulado de las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas en El Salvador cayó un 32,5 % en el año 2025, respecto al 2024, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcóin y limitó el papel estatal en su uso y circulación.

No obstante, el Gobierno de Bukele ha seguido comprando bitcóin a pesar de que el FMI puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales en la compra. EFE

