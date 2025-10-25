El Salvador y Guatemala se reparten el oro en tiro con arco de los Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 24 oct (EFE).- Las delegaciones de El Salvador y Guatemala se alzaron este viernes con la mayoría de las preseas de oro en el cierre de las competencias de tiro con arco de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, disputadas en el Polígono Víctor Manuel Castellanos, a 15 kilómetros en el extremo oeste de Ciudad de Guatemala.

La jornada estuvo marcada por una intensa batalla por las medallas, especialmente en la modalidad de recurvo. En la competencia por equipos masculinos, El Salvador se llevó el oro con Óscar Ticas, Andrés Martínez y Héctor Ramos, mientras que la plata fue para Guatemala con Thomas Flossbach, Christian García y Marco López.

El oro individual femenino fue para la salvadoreña Ana Cea, y el masculino para el guatemalteco Thomas Flossbach. El Salvador también se impuso en el recurvo mixto con Jocelyn Urías y Óscar Ticas.

En la final de tiro con arco en la modalidad de compuesto, el guatemalteco Julio Barillas dominó y obtuvo el oro en la categoría masculina, mientras que en la rama femenina, la medalla dorada se la llevó la salvadoreña Paola Corado.

«Estoy más que orgullosa por todo el trabajo que he hecho con mi equipo, mi entrenadora y mis papás. Son parte fundamental para haber ganado. Muchos nervios, jamás había tirado en tarima. Es una nueva emoción que pude controlar», dijo a EFE Jocelyn Urías, tiradora con arco de El Salvador de 24 años.

Por su parte, el guatemalteco Thomas Flossbach, campeón individual de recurvo, calificó el día como «largo, cansado y con muchas emociones». Flossbach se declaró «muy feliz, muy satisfecho» con los resultados, que le sirven para cerrar el año competitivo y prepararse para las clasificatorias de eventos continentales el próximo año.

Los XII Juegos Centroamericanos, que reúnen a más de 3.000 atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, arrancaron oficialmente el sábado 18 y se extenderán hasta el 30 de octubre. EFE

