El salvadoreño Kilmar Abrego García es liberado de una cárcel de Estados Unidos
Washington, 22 ago (EFE).- El salvadoreño Kilmar Abrego García fue liberado este viernes de una cárcel en Tennessee (EE.UU.) a la espera de que se desarrolle un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación, después que el Gobierno del presidente Donald Trump se viera obligado a que volviese desde El Salvador a EE.UU, informaron sus abogados.
El salvadoreño pasó casi tres meses en una prisión en El Salvador «por error» del Gobierno estadounidense, que lo trajo de vuelta para detenerlo en Nashville, en Tennessee, y enjuiciarlo por presuntamente transportar a personas indocumentadas dentro de Estados Unidos. EFE
amv/psh