El San Francisco busca consolidar su liderato ante el Herrera

Ciudad de Panamá, 23 oct (EFE).- El San Francisco, líder de la conferencia Oeste, y el Herrera, último en esta división, abrirán este viernes la decimocuarta jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

El conjunto franciscano, que comanda el Oeste con 18 puntos, buscará ante el Herrera, colista de la misma conferencia con 6 unidades, tomar ventaja sobre sus perseguidores en la recta final de la fase regular.

El Club Deportivo Universitario, segundo del Oeste con igual puntuación (18) pero sin saldo goleador, se medirá el domingo al SD Atlético Nacional, quinto con 11 puntos.

Si los universitarios ganan y el San Francisco cede terreno, podrían adueñarse del liderato de la conferencia.

Ese mismo día, el Club Atlético Independiente (CAI), tercero con 16 unidades, enfrentará al Veraguas United, cuarto con 15, en un duelo directo por puestos de clasificación.

En el Este, el Sporting San Miguelito llega motivado tras ganar en la ida del repechaje de la Copa Centroamericana y se enfrentará el sábado al Árabe Unido.

Los académicos, terceros con 20 puntos e invictos en sus últimos cinco partidos, intentarán frenar a su rival, que marcha quinto con 17 y busca meterse en zona de liguilla.

También el sábado, el Plaza Amador, ya clasificado a semifinales con 32 puntos, se medirá con Alianza, segundo del Este con 22.

La jornada terminará el lunes con el choque entre Umecit y Tauro.

Umecit, cuarto del Este con 20 unidades, tratará de aprovechar su localía ante un Tauro que, con 13 puntos, se mantiene en el fondo de la tabla y sin opciones de avanzar. EFE

