El secretario general de la OEI es condecorado al inicio de su visita a Paraguay

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Asunción, 6 abr (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, fue condecorado este lunes al comienzo de su visita de dos días a Paraguay, país donde la institución que lidera cumple un cuarto de siglo de labores.

El ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, impuso a Jabonero la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito ‘Don José Falcón’ por su destacada trayectoria y su «aporte al fortalecimiento de la cooperación iberoamericana» en los campos de la educación, la cultura y el desarrollo humano, señaló el despacho de Estado en un comunicado.

Jabonero ejerce el cargo desde 2018 y fue reelegido en 2022 para un período que concluye este año.

El canciller destacó, citado en la nota, que los programas impulsados en conjunto con la OEI «han contribuido al fortalecimiento de los sistemas académicos y a la valorización de la diversidad cultural del Paraguay».

Por su parte, Jabonero aseguró, según el comunicado, que Paraguay es «un referente en integración regional y convivencia lingüística» al resaltar el bilingüismo de la población local, que habla español y guaraní.

Además del acto en la Cancillería, la agenda oficial del funcionario prevé, entre otros, en esta jornada una visita al Ministerio de Educación y Ciencias.

El martes, recorrerá el Espacio Cultural Roa Bastos de la OEI -donde se expone la obra de referentes de la literatura nacional e iberoamericana-, visitará la Secretaría Nacional de Cultura y mantendrá una reunión técnica con la delegación diplomática de la Unión Europea (UE) en el país.

Esta viaje es parte de la preparación de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado a celebrarse en noviembre próximo en Madrid y de la XXIX Conferencia Iberoamericana de ministros de Educación, prevista para el 28 de mayo venidero en Barcelona. EFE

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