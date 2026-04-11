El sector hostelero de París espera una lluvia de millones con la nueva gira de Céline Dion

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Los fans de Céline Dion no son los únicos entusiasmados con la nueva gira de la megaestrella en París: hoteles, restaurantes y tiendas esperan un impulso de varios millones de euros gracias a los asistentes a los conciertos en la capital francesa.

La cantante canadiense de 58 años anunció en marzo que volvía a los escenarios con 16 conciertos tras una larga pausa motivada por una rara enfermedad, que rompió con su actuación desde la Torre Eiffel durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París-2024.

La Torre Eiffel se iluminó en marzo para homenajear el regreso de la cantante –que interpreta temas tanto en francés como en inglés– y, con la ciudad cubierta de vallas publicitarias y carteles, los comercios parisinos esperan que la gira sea una importante máquina de hacer dinero.

Su gira prevista en septiembre y octubre podría aportar entre 300 y 500 millones de euros adicionales (351 a 585 millones de dólares) a la ciudad, afirmó a AFP Alexandra Dublanche, presidenta de Choose Paris Region, la organización que promueve el área metropolitana de París.

Esta cifra incluye la venta de entradas, las reservas de hotel y restaurantes, el gasto en comercios y más, explicó Dublanche, añadiendo que los visitantes internacionales tienden a gastar más que los viajeros nacionales.

Cuando Taylor Swift ofreció cuatro conciertos en París en 2024, la ciudad registró un impacto económico de unos 150 a 180 millones de euros, agregó.

Las últimas entradas para los conciertos de Dion, que lucha contra el síndrome de la persona rígida, salieron a la venta el viernes y se espera que asistan alrededor de medio millón de fans, un tercio de ellos procedentes del extranjero, según Dublanche.

Los beneficios económicos podrían alcanzar incluso los 1.200 millones de euros si se tienen en cuenta los transportes, así como todos los gastos y la logística asociados al equipo de apoyo de Dion y a los fans, según el analista de la consultora MKG Vanguelis Panayotis.

«Los grandes eventos musicales impulsan los viajes», aseguró Vanessa Heydorff, directora general para Francia de Booking.com. Este sitio de reservas de hoteles registró un aumento del 49% de las búsquedas en París alrededor de las fechas de los conciertos de Dion.

Arthur Lemoine, director ejecutivo de los grandes almacenes de lujo Galeries Lafayette, dijo que vieron un aumento de clientes durante los conciertos de Taylor Swift y espera un movimiento similar cuando Dion esté en la ciudad.

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