El segundo día de debate en Perú pone en escena a 12 candidatos con baja intención de voto

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Lima, 24 mar (EFE).- Un pelotón de doce candidatos a la Presidencia de Perú con baja intención de voto buscan destacar en la segunda jornada del debate presidencial, su principal oportunidad para despegar en las encuestas a falta de dos semanas y media para la votación.

Con 35 candidatos presidenciales en contienda, el debate presidencial de las elecciones de Perú se realiza a lo largo de seis días, en sesiones de dos horas y media, y con grupos de entre once y doce aspirantes por jornada, cuya composición se ha determinado por un sorteo previo.

Ninguno de los candidatos convocados para este martes supera el 4 % en intención de voto, de acuerdo a las diversos sondeos difundidos hasta el momento.

Si bien están convocados doce candidatos para este martes, se espera que sean once, debido a que Vladimir Cerrón, candidato del marxista partido Perú Libre, con el que el encarcelado expresidente Pedro Castillo ganó las elecciones en 2021, está prófugo de la Justicia, al mantenerse en la clandestinidad desde hace más de tres años.

El candidato con mejores números dentro de este grupo es el exministro Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), el izquierdista candidato que enarbola la bandera de Castillo (2021-2022) e incluso ha recibido el popular sombrero del exmandatario para hacer campaña en su nombre.

Sánchez Palomino ha llegado a figurar con una intención de voto de hasta el 4 % en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y hasta un 11 % en sectores rurales muy identificados con Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido golpe de Estado que trató de cometer el 7 de diciembre de 2022.

También participan este martes el exportero de Alianza Lima y exalcalde del distrito limeño de La Victoria George Forsyth (Somos Perú), la exministra Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), los también exalcaldes Ricardo Belmont (Obras) y Álvaro Paz De la Barra (Fe en el Perú), así como el exparlamentario y empresario Francisco Díez Canseco (Perú Acción).

Asimismo, está prevista la intervención del periodista Carlos Espá (Sí Creo), el militar en retiro Charlie Carrasco (Unido Perú), el médico, cantante y locutor de radio Armando Massé (Partido Federal), el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN) y Carlos Jaico (Perú Moderno), que fue secretario del Despacho Presidencial con Pedro Castillo.

De acuerdo al sondeo difundido por Datum el domingo, un 18,1 % de los peruanos sigue indeciso a tres semanas se la votación, mientras que un 17,7 % no piensa votar por ningún candidato en carrera, o piensa hacerlo en blanco o viciado (nulo).

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para renovar a sus autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo marcado por la crisis y la convulsión, al haber pasado por el sillón presidencial ocho mandatarios en cerca de diez años. EFE

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