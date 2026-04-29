El Senado rechaza al candidato de Lula al Tribunal Supremo de Brasil

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São Paulo, 29 abr (EFE).- El candidato del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para el Tribunal Supremo, Jorge Messias, fue rechazado este miércoles por el Senado, en un duro golpe al Gobierno a cinco meses de las elecciones.

La votación secreta se decidió con 42 votos en contra del candidato de Lula y 34 a favor.

Messias, actual abogado general del Estado, es una figura muy próxima a Lula y es el tercer candidato propuesto por el gobernante progresista para la alta corte desde que empezó su tercer mandato en 2023. EFE

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