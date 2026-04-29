El Senado rechaza al candidato de Lula al Tribunal Supremo de Brasil

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São Paulo, 29 abr (EFE).- El candidato del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para el Tribunal Supremo, Jorge Messias, fue rechazado este miércoles por el Senado, en un duro golpe al Gobierno a cinco meses de las elecciones.

La votación secreta se decidió con 42 votos en contra del candidato de Lula y 34 a favor, lo que supone el primer rechazo a un candidato al Supremo desde 1894.

Messias, actual abogado general del Estado, es una figura muy próxima a Lula y es el tercer candidato propuesto por el gobernante progresista para la alta corte desde que empezó su tercer mandato en 2023.

Lula anunció la elección de Messias en noviembre, pero no sometió su nombre a la votación del Senado hasta ahora por las relaciones tensas que mantiene con el Senado, controlado por fuerzas de derecha y centro-derecha.

Durante la votación, la senadora opositora Mara Mara Gabrilli fue la única en hacer un discurso y aprovechó para criticar la elección de Messias, afirmando que Lula buscaba «premiar lealtades personales» y usar los nombramientos para garantizar que «sus intereses están representados en la Corte Suprema».

Messias compareció este miércoles ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado para presentarse, pedir votos y responder preguntas de los senadores durante ocho horas.

En esa comisión, previa a la del pleno del Senado, recibió 16 votos a favor y 11 en contra.

El Tribunal Supremo está compuesto por 11 miembros y la oposición defiende dejar vacía la vacante abierta el año pasado por la jubilación de uno de los magistrados hasta conocer el ganador de las elecciones en las que Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. EFE

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