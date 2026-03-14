El servicio de tren entre China y Corea del Norte se reanuda tras seis años de interrupción

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El servicio de trenes de pasajeros entre China y Corea del Norte se reanudó este jueves tras una interrupción de seis años a causa de la pandemia de covid-19, informaron medios estatales.

Pekín es el mayor socio comercial de Corea del Norte y una fuente vital de apoyo diplomático, económico y político para ese aislado país dotado de armas nucleares.

La agencia estatal de noticias china Xinhua informó que el primer tren salió de Dandong, una ciudad fronteriza con Corea del Norte, con destino a Pyongyang el jueves por la mañana.

Citando a un ejecutivo no identificado de China Railways, ese medio afirmó que el servicio ferroviario «servirá como una ventana vital para los viajeros transfronterizos y como un vínculo dinámico que reforzará la amistad entre estas dos naciones».

Trabajadores de una taquilla oficial en Pekín dijeron el martes a la AFP que cualquier persona con un visado válido podía comprar billetes de tren para viajar a Corea del Norte.

Esto incluye a los chinos que trabajan y estudian allí, así como a los norcoreanos que trabajan, estudian y visitan a sus familias en el extranjero.

China Railway afirmó en un comunicado separado que el jueves por la tarde también se restablecerían los servicios ferroviarios regulares entre Pekín y la capital norcoreana.

Los viajes en tren entre los vecinos del este asiático se suspendieron en 2020 debido al estricto cierre de fronteras para evitar la propagación del coronavirus.

China ha reabierto completamente sus fronteras desde la pandemia, pero Corea del Norte ha procedido más lentamente. Los vuelos directos y los servicios ferroviarios con Rusia se reanudaron el año pasado.

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