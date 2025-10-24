El SpainSat NG II pone rumbo al espacio para asegurar comunicaciones los próximos 15 años

Cabo Cañaveral (Estados Unidos), 23 oct (EFE).- El satélite SpainSat NG II, que incorpora algunos de los sistemas e instrumentos de comunicación más avanzados y seguros del mundo, está rumbo al espacio tras el exitoso lanzamiento desde el complejo espacial de Cabo Cañaveral.

A las 21:30 hora local (1:30 GMT del viernes), con un retraso de 24 horas debido a un fallo en el lanzador, el satélite emprendió su viaje encapsulado en un cohete Falcon 9 de la compañía Space X, y unos 34 minutos después del despegue el lanzador liberó el SpainSat NG II, superando así una de las fases más críticas del proceso.

Comenzó en ese momento un recorrido que se prolongará durante más de cinco meses, hasta que el satélite se sitúe en una órbita geostacionaria (a unos 36.000 kilómetros de la Tierra).

Desde allí proporcionará, cuando esté plenamente operativo, comunicaciones seguras al Gobierno, a las Fuerzas Armadas, a países aliados y a organismos internacionales, como la OTAN o la Unión Europea.

El lanzamiento fue presenciado en directo por representantes de los ministerios de Defensa, de Industria y de Ciencia, de la Agencia Espacial Española, de las Fuerzas Armadas, de la compañía Hisdesat -propietaria y operadora del satélite- y de numerosas empresas del sector aeroespacial español, que han tenido un elevado protagonismo en el desarrollo y en la construcción del SpainSat NG II.

Un ciclo «histórico» para el sector espacial español

Cuando el cohete se desprendió del satélite español y este emprendió su viaje en solitario, hubo satisfacción y alegría entre los integrantes de la delegación española presentes en Cabo Cañaveral, escenas que se repitieron también a miles de kilómetros, en las instalaciones de la operadora Hisdesat en Hoyo de Manzanares (Madrid), donde se reunieron centenares de personas para seguir el lanzamiento.

El director general de Hisdesat, Miguel Ángel García Primo, aseguró que este lanzamiento completa «un ciclo histórico» para el sector espacial español, y valoró que España «ha consolidado hoy su papel como referente europeo en comunicaciones satelitales seguras y refuerza su contribución a la defensa y a la seguridad global”.

El satélite es un ‘gemelo’ del que se puso en órbita el pasado 30 de enero y juntos completarán la constelación SpainSat NG, uno de los programas espaciales más ambiciosos de España, por la complejidad tecnológica, por la elevada implicación del sector aeroespacial español en el proyecto y por incorporar algunos de los sistemas de comunicaciones más avanzados del mundo.

Con una envergadura que supera los siete metros de altura y un peso de seis toneladas, el ‘SpainSat NG II’ ofrecerá junto a su gemelo una capacidad dual (civil y militar), segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, países aliados y organismos internacionales, y entre ellos a la OTAN o al programa de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite de la UE (GOVSATCOM).

Las capacidades y tecnologías que incorporan sitúan a los dos satélites españoles entre los más avanzados del mundo, y además de las pioneras antenas que han integrado están equipados con novedosos sistemas de protección frente a interferencias o ciberataques.

Un SpainSat NG III ya sobre la mesa

El programa SpainSat NG requirió una inversión que ronda los 2.000 millones de euros y una colaboración público-privada entre el Ministerio de Defensa y el operador de satélites Hisdesat, además de financiación de los ministerios de Industria y Turismo y de Ciencia y de la colaboración de la Agencia Espacial Europea.

Los dos satélites proporcionarán cobertura y comunicaciones seguras en dos terceras partes de la Tierra, ya que cubrirá desde Estados Unidos y Suramérica hasta Oriente Medio, incluyendo África y Europa y llegando hasta Singapur en Asia.

El desarrollo y la construcción de los satélites ha sido liderado por las divisiones españolas de las multinacionales Airbus Defense and Space y Thales Alenia Space, aunque en el proyecto se han implicado durante los últimos cinco años hasta 18 centros de investigación y numerosas empresas españolas, responsables de prácticamente la mitad del programa.

Con este lanzamiento culmina el programa SpainSat NG, promovido por Hisdesat para el Ministerio de Defensa, considerado como el proyecto satelital más ambicioso y tecnológicamente avanzado que se ha desarrollado en España, aunque la operadora de satélites tiene ya sobre la mesa la posibilidad de construir el SpainSat NG III para ofrecer comunicaciones seguras en prácticamente todo el planeta. EFE

