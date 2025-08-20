The Swiss voice in the world since 1935

El superávit comercial de Argentina cae un 32,3 % interanual en julio

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- Argentina registró en julio pasado un superávit comercial de 988 millones de dólares, con una caída del 32,3 % respecto a igual mes de 2024 y un importante salto en las importaciones, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El saldo positivo de julio implicó de todas formas una subida del 12,4 % con respecto al superávit logrado en junio pasado, que había sido de 879 millones de dólares.

Pese a la caída interanual, Argentina logró encadenar 20 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en julio un 12 % interanual, a un total de 14.465 millones de dólares, máximo valor desde octubre de 2022, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En julio Argentina realizó exportaciones por 7.727 millones de dólares, un 7,5 % más que el mismo mes en 2024.

En tanto, las importaciones, por valor de 6.738 millones de dólares, tuvieron un salto interanual del 17,7 %, en el contexto de las políticas de apertura comercial y bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno de Javier Milei.

En los primeros siete meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 3.750 millones de dólares, con exportaciones por 47.468 millones e importaciones por 43.718 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 18.928 millones de dólares, desde un saldo negativo por 6.925 millones de dólares en 2023. EFE

