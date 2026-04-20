El superávit comercial de Argentina crece un 305 % interanual en marzo

1 minuto

Buenos Aires, 20 abr (EFE).- Argentina registró en marzo pasado un superávit comercial de 2.523 millones de dólares, con un alza del 304,9 % con respecto a igual mes de 2025, de la mano de un importante incremento en las exportaciones, informaron este lunes fuentes oficiales.

El saldo positivo de marzo implicó, además, un aumento del 216 % con respecto al superávit logrado en febrero de este año, que había sido de 797 millones de dólares.

Con este resultado, Argentina logró encadenar 28 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) creció en marzo un 16,6 % interanual, a un total de 14.766 millones de dólares, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En marzo, Argentina realizó exportaciones por 8.645 millones de dólares, un 30,1 % más que el mismo mes en 2025.

En tanto, las importaciones, por valor de 6.122 millones de dólares, tuvieron un alza interanual de apenas el 1,7 %.

En los primeros tres meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 5.508 millones de dólares, con exportaciones por 21.853 millones e importaciones por 16.345 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 11.320 millones de dólares, desde un saldo positivo por 18.928 millones de dólares en 2024. EFE

nk/gpv

(video)