El Supremo de Estados Unidos aprueba formalmente el nuevo mapa electoral en Texas

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Austin (EE.UU.), 27 abr (EFE).- La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este lunes a un nuevo mapa electoral en Texas, que fue aprobado por la legislatura estatal para beneficiar al Partido Republicano en las elecciones de término medio de noviembre.

En una orden emitida hoy, el tribunal ratificó una decisión provisional adoptada en diciembre que permitió la entrada en vigor del mapa. El rediseño, aprobado bajo la presión del presidente Donald Trump —quien busca mantener el control del Congreso—, podría otorgar hasta cinco escaños adicionales a los republicanos en la Cámara de Representantes.

La decisión del Supremo revoca un fallo de un tribunal de menor instancia, emitido en noviembre, que bloqueó el mapa porque encontró que el rediseño estaba «marcado por la discriminación racial».

La estrategia de Texas, de impulsar un rediseño de los distritos electorales por fuera del periodo normal -usualmente se hace cada diez años, conforme a la información del censo- ha sido replicada este año por otros estados tanto republicanos como demócratas, incluyendo Misuri, Carolina del Norte, Virginia y California.

En las elecciones de noviembre, las llamadas ‘midterms’ (de medio término, porque son a la mitad de un mandato presidencial) los republicanos buscan mantener y ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes (217-212), y con ello conservar el poder legislativo que ha dado rienda suelta la agenda trumpista. EFE

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