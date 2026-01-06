El Supremo de México aplaza discusión sobre la reducción del plazo para abortar

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- El proyecto sobre la constitucionalidad de la reforma para reducir de 12 a seis semanas el plazo legal para la interrupción voluntaria del embarazo en el estado mexicano de Aguascalientes fue retirado este martes de la lista de asuntos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La iniciativa de Aguascalientes, uno de los estados más conservadores de México, ha despertado el temor a que se dé marcha atrás en México en materia de la histórica despenalización del aborto en 2023.

Según señaló a EFE la directora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir México, Aidé García Hernández, fue el SCJN el que declaró en 2023 la despenalización del aborto en todo el país, así como la obligatoriedad de todos los Congresos estatales de modificar sus leyes para permitir la intervención voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 12.

Aguascalientes modificó sus leyes en diciembre de 2023, en armonía con la sentencia del máximo tribunal, pero en agosto de 2024 redujo el plazo para abortar hasta las seis semanas.

Ante la falta de una nueva fecha para su discusión del proyecto, este martes las organizaciones consideraron que esta “postergación” por parte del máximo órgano de justicia del país “mantiene la incertidumbre jurídica y médica” para las mujeres de Aguascalientes que “no pueden decidir libremente” desde la aprobación de esta reforma por el Congreso de ese estado en agosto de 2024.

“Estábamos muy esperanzadas para que hoy iniciara ese proceso de discusión, lamentablemente no fue así (…) La SCJN tiene que dar una señal de ser una Corte progresista, que defiende los derechos humanos y que es congruente con todo el discurso y la narrativa que ha construido”, destacó García.

La “presión” de la Iglesia

Aunque se desconoce el motivo por el que la Corte retiró la cuestión de su discusión, activistas apuntaron a que haya presiones por parte de la Iglesia católica o de figuras políticas del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en contra de revertir la decisión del Congreso de Aguascalientes de reducir el plazo para la IVE.

Justo este fin de semana, la arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de “despreciar” la vida humana al analizar “un proyecto de sentencia de una acción de inconstitucionalidad” para “eliminar el tipo penal del aborto hasta los nueve meses”.

Para García no existe argumento “ético, bioético, médico o científico” para que el aborto no se realice en las 12 semanas, incluso, dijo, “tenemos referentes” en otros países de la región donde el aborto está despenalizado hasta las 24 semanas de gestación, como es el caso de Colombia.

Hasta ahora, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (con la excepción de Aguascalientes, 6, y Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Suprema Corte que hace dos años determinó inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo. EFE

