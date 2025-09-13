El técnico argentino ‘Tano’ Spinelli toma las riendas de la selección femenina de Perú

2 minutos

Lima, 12 sep (EFE).- El entrenador argentino Antonio ‘Tano’ Spinelli fue presentado este viernes como el nuevo seleccionador del equipo femenino de Perú, sobre el que anticipó un “cambio drástico” y una “reestructuración” inminente para mejorar el rendimiento de la Bicolor.

Spinelli llega en lugar de la brasileña Emily Lima, que se marchó a dirigir al Levante español tras una decepcionante Copa América Femenina, en la cual la selección peruana fue eliminada en la fase de grupos, con 0 puntos, al hacer un pleno de cuatro derrotas, solamente con un gol anotado pero con ocho recibidos.

En su presentación en un hotel de Lima, Spinelli estuvo acompañado por el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari.

El argentino agradeció la “responsabilidad” encomendada y anticipó los pilares de la que espera que sea una dinámica completamente diferente a los precedentes, al señalar que el trabajo debe empezar por “las bases”.

“Vengo de estar en una liga ultracompetitiva y profesional”, comentó el nuevo seleccionador de Perú en referencia a su paso por la liga mexicana, y se declaró fiel creyente de que “el fútbol femenino es el fútbol del futuro”.

Spinelli señaló la falta de competitividad como uno de los puntos clave a trabajar para impulsar a la selección, sumado a la necesidad de crear un juego unido e ilusionante.

El primer reto de Spinelli será la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) 2025-2026, torneo en el que Perú deberá medirse a Colombia para buscar su clasificación para el Mundial de 2027. EFE

