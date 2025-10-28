El TEDH exculpa a Noruega por no evaluar el impacto climático al dar permisos petroleros

2 minutos

París, 28 oct (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo ha declarado inadmisible una demanda de dos organizaciones ecologistas que habían denunciado a Noruega por no haber hecho una evaluación exhaustiva del impacto climático que iban a tener unos permisos de explotación petrolera y gasística cuando los concedieron en 2016.

En una sentencia publicada este martes, los jueces europeos señalan que el hecho de que esa evaluación hubiera quedado pospuesta hasta el momento en el que los planes de gestión de los operadores se tenían que fijar no puede considerarse una violación de las obligaciones de Noruega para atenuar los efectos del cambio climático.

La demanda la presentaron Greenpeace y Young Friends of the Earth Norway, así como seis activistas de esta última ONG, que cuestionaban los permisos otorgados a 13 empresas para explotar pozos de petróleo y de gas en la plataforma continental noruega el 10 de junio de 2016.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Noruega, que en diciembre de 2020 confirmó la validez de la atribución de las licencias con el argumento de que las eventuales emisiones que se pudieran generar no suponían un «riesgo inmediato».

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) justifica su veredicto contrario a los demandantes señalando que se trata de determinar si el proceso que condujo a la decisión estaba viciado y no quiere pronunciarse, porque no se considera competente, sobre posibles medidas de atenuación del cambio climático, como la renuncia a explotar nuevos yacimientos de hidrocarburos.

Y sobre ese proceso señala que, cuando un Estado toma una decisión sobre cuestiones medioambientales y de cambio climático, debe hacer una evaluación de las incidencias de forma adecuada, completa, de buena fe y basada en los mejores datos científicos disponibles.

Constata que cuando Noruega otorgó las licencias en 2016 eso no se hizo de forma realmente exhaustiva y que se pospusieron las evaluaciones sobre los efectos climáticos, las consecuencias ecológicas y las de la acidificación del océano hasta el momento en que se fijaran los planes de gestión.

Pero da más importancia a otras garantías estructurales sobre el hecho de que esa evaluación hubiera tenido que hacerse posteriormente.

Y a ese respecto, se refiere a la garantía oficial que ha dado el Gobierno noruego de que tendría que hacerse una evaluación de las emisiones de combustión y una consulta pública antes de la decisión final. EFE

