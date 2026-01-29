El temporal Kristin ha dejado fuera de servicio el 7 % de la red eléctrica de Portugal

Lisboa, 29 ene (EFE).- El temporal Kristin ha dejado fuera de servicio 774 kilómetros de líneas de muy alta tensión (por encima de 230 kV) en Portugal, lo que equivale al 7 % de la red nacional de transporte de electricidad, convirtiéndose en el fenómeno meteorológico con mayor impacto en esta infraestructura desde 2009.

Así lo señaló este jueves en un comunicado Redes Eléctricas Nacionales (REN), la empresa que gestiona esas líneas en el país ibérico.

La borrasca ha derribado 61 postes de muy alta tensión, además de causar daños en otros, y ha afectado 10 líneas con «una importancia crítica», como la que une la zona norte con la sur, dice la nota.

REN consideró que el reemplazo de los de los postes afectados no se producirá hasta «dentro de algunas semanas».

Kristin es el fenómeno meteorológico «con mayor impacto» en las infraestructuras de REN desde 2009, cuando hubo un fuerte temporal en el mes de diciembre que destrozó 25 postes.

Aparte de los destrozos en la red de electricidad, también se han registrado otros en la de gas, cuyo abastecimiento no se ha visto afectado.

Durante la jornada de ayer, cerca de un millón de portugueses llegaron a estar sin electricidad, aunque después del mediodía se había reducido esa cifra a la mitad, según el Ejecutivo.

El miércoles, REN señaló que trabajaba con Red Eléctrica de España para restablecer «con la máxima urgencia» la normalidad en el suministro eléctrico en Portugal.

El comandante de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) portuguesa José Miranda explicó hoy en declaraciones a EFE que Leiria, Coimbra, Castelo Branco y Santarém son los distritos más afectados por la borrasca, y que todavía hay localidades que no tienen servicio de electricidad ni de agua.

De acuerdo con datos de la compañía de distribución de electricidad lusa E-Redes, a las 08.00 hora local (misma hora GMT) de este jueves había cerca de 450.000 clientes sin energía. EFE

