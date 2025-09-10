El TGUE obliga a la Comisión Europea a corregir una tasa que ha impuesto a Meta y TikTok

Bruselas, 10 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) obligó este miércoles a la Comisión Europea (CE) a corregir la base legal con la que ha obligado a las tecnológicas Meta y TikTok a pagar una tasa para sufragar los costes de supervisión que Bruselas realiza sobre las plataformas.

En concreto, anuló la tasa que les impuso para el año 2023, pero mantuvo temporalmente sus efectos durante un máximo de doce meses, hasta que el Ejecutivo comunitario corrija el defecto de forma.

La ley de servicios digitales obliga a las plataformas a combatir el contenido ilegal y deja en manos del Ejecutivo comunitario la potestad de garantizar que cumplan la normativa. Con este objetivo, Bruselas les obliga a pagar una tasa anual para costear sus labores de control.

Meta (matriz de Facebook e Instagram) y TikTok presentaron un recurso en 2023 contra la tasa que la Comisión les obligó a pagar ese año y la corte con sede en Luxemburgo les dio hoy la razón porque considera que Bruselas tomó su decisión con una base legal equivocada.

Para establecer el importe de la tasa, la CE calculó el promedio de los usuarios mensuales de cada plataforma utilizando una metodología con datos que facilitaron operadores externos y fijó la cuantía en una Decisión de Ejecución.

«Pues bien, dado que esta metodología constituye un elemento esencial e indispensable del cálculo de la tasa de supervisión, no debería haberse adoptado en el marco de decisiones de ejecución, sino en un acto delegado», señaló la sentencia del TGUE, que es recurrible.

Sin embargo, «al no constatar ningún error que afecte a la obligación de las sociedades en cuestión de pagar la tasa», los jueces han extendido sus efectos hasta un máximo de doce meses, hasta que Bruselas corrija el error de forma.

«La sentencia solo requiere una mera corrección formal», pero «no hay error de cálculo, no hay una suspensión de los pagos, no hay un problema con el principio de la tasa ni la cuantía», dijo el portavoz de Soberanía Tecnológica de la CE, Thomas Regnier, al conocer el fallo del tribunal. EFE

