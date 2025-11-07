El tifón Kalmaegi causa cinco muertes en Vietnam tras su paso devastador por Filipinas

afp_tickers

4 minutos

El tifón Kalmaegi azotó Vietnam la madrugada del viernes y se cobró otras cinco vidas tras su devastador paso por Filipinas, donde el número de muertos ascendió a 188.

El poderoso ciclón, uno de los más mortíferos en el mundo este año, tocó tierra la noche del jueves en la costa central vietnamita, ya devastada por tormentas recientes y donde miles de personas fueron evacuadas de las zonas en la trayectoria.

Esta semana, Kalmaegi ya había causado una estela de destrucción en Filipinas, con inundaciones que arrastraron automóviles, camiones y contenedores de carga antes de seguir su camino hacia el oeste.

«El techo de mi casa simplemente voló», dijo Nguyen Van Tam, un pescador de 42 años de la provincia vietnamita de Gia Lai, donde la tormenta tocó tierra con vientos sostenidos de hasta 149 kilómetros por hora, según el Ministerio de Medioambiente.

«Todos estamos bien, (pero) el tifón fue horrible, cayeron muchos árboles», contó.

Las autoridades vietnamitas seguían evaluando los daños el viernes por la mañana, pero la cartera encargada de asuntos medioambientales informó que al menos cinco personas han fallecido y 57 casas resultaron derrumbadas en Gia Lai y la región vecina de Dak Lak.

Casi 3.000 viviendas más sufrieron daños en sus techos, mientras que 11 barcos o embarcaciones se hundieron, según la misma fuente.

– «Muy fuerte» –

En las calles junto a la playa de Quy Nhon, en Gia Lai, los periodistas de la AFP vieron a equipos de rescate y soldados trabajando con los residentes para retirar los árboles arrancados, limpiar los escombros y recoger las latas de los techos que habían sido arrastradas por el viento durante la noche.

«Este ha sido un tifón muy fuerte», aseguró Tran Ngo An, de 64 años, a la AFP. «Es la segunda vez que veo un tifón así. El otro fue hace unos diez años, pero no fue tan fuerte como este».

La compañía eléctrica estatal dijo que 1,6 millones de clientes se quedaron sin electricidad cuando el tifón azotó la costa central, pero el servicio fue restablecido para un tercio de ellos el viernes por la mañana.

La tormenta, que se desplaza rápidamente, ya había llegado al interior por la mañana con vientos significativamente más débiles, pero aún se pronostican fuertes lluvias para gran parte de la costa central, según la oficina meteorológica nacional.

El tifón azotó el centro de Vietnam cuando la zona aún se estaba recuperando de más de una semana de inundaciones y lluvias récord que causaron la muerte de al menos 47 personas.

El país asiático se encuentra en una de las regiones tropicales más activas del planeta en cuanto a ciclones y suele verse afectado por diez tifones o tormentas al año, pero Kalmaegi fue el decimotercero de 2025.

– Lluvias implacables en Filipinas –

Kalmaegi azotó las islas de Cebú y Negros, en Filipinas, antes de volver a adentrarse en el mar.

Las inundaciones, calificadas de sin precedentes, arrasaron las localidades y ciudades más afectadas de la provincia de Cebú, donde continúa la búsqueda de personas desaparecidas.

Las autoridades filipinas elevaron el jueves el número de muertos a 188, con 135 personas de las que se desconoce su paradero.

Más de 500.000 personas fueron desplazadas en ese país por las inundaciones.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, declaró el «estado de calamidad nacional», que autoriza al gobierno a liberar fondos para ayuda humanitaria e impone límites a los precios de los productos de primera necesidad.

En Liloan, un pueblo cerca de Ciudad Cebú donde se recuperaron 35 cadáveres de las zonas inundadas, periodistas de la AFP vieron autos apilados y techos arrancados de edificios. Los habitantes trataban como podían de retirar el lodo.

Los científicos advierten de que las tormentas son cada vez más potentes debido al cambio climático provocado por el ser humano. El calentamiento de los océanos permite que los tifones se intensifiquen rápidamente, y una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que se traduce en lluvias más intensas.

cgm-cwl/tc/mas-arm/cjc