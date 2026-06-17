El tigre, el saludo militar y el K-pop: los símbolos del balotaje en Colombia

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Un histriónico outsider que usa como símbolos el saludo militar, la imagen de un tigre y la camiseta de la selección de fútbol se roba el show de la campaña para el balotaje del domingo en Colombia.

Sin experiencia en cargos públicos, Abelardo de la Espriella puede convertirse en el presidente que ponga fin al primer gobierno de izquierda en Colombia, con un discurso de mano dura que apela al patriotismo y la milicia, en un país con más de seis décadas de conflicto armado interno.

Comerciante acaudalado y abogado, el ultraderechista se convirtió en una figura casi teatral ante su rival, Iván Cepeda, que apostó por los jóvenes amantes del pop surcoreano para dinamizar una campaña más austera.

Estas son las curiosidades del marketing político detrás de los aspirantes para suceder al presidente Gustavo Petro.

– Saludo militar –

Cada vez que De la Espriella termina una intervención lleva su mano derecha al ceño, la baja rápidamente y grita «¡Firme por la patria!».

Aunque no tiene formación militar, inspiró a sus seguidores a saludar con ese gesto.

Sus actos públicos suelen estar acompañados por militares en retiro vestidos de camuflado, que se forman cuando suena el himno nacional.

De la Espriella quiere eliminar el tribunal especial nacido del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016 para juzgar los peores crímenes de la guerra, al que la derecha considera sesgado en contra de los militares.

En sus discursos resalta la labor de los soldados y asegura que si es elegido presidente su acto de investidura será en un batallón.

Inspira «pasión, emoción, respeto», dice a la AFP el sargento retirado del ejército José Espinosa.

«Nosotros hemos sido los que hemos colocado la sangre en este país», agrega.

Una comisión surgida del pacto con las FARC calculó que al menos 403.000 miembros de la fuerza pública fueron víctimas durante el conflicto armado.

– El Tigre –

Según la página web de De la Espriella, el apodo de «El Tigre» surgió de una declaración del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El líder de la derecha colombiana, que apoya al ultraderechista tras la derrota de su partido en primera vuelta, afirmó en 2024 que Colombia necesitaba «un tigre» o «una tigresa» como presidente.

De la Espriella asumió como propia la imagen del felino, así como lo hizo el presidente argentino Javier Milei con el león y el estadounidense Donald Trump con el águila calva americana.

«La campaña de Abelardo» «recoge propuestas que han funcionado asociadas con propuestas de autoridad fuerte y el felino» «tiene eso», dice el estratega político Ángel Beccassino, con vasta experiencia en campañas presidenciales.

Todo mezclado con videos de inteligencia artificial y fuegos artificiales en tarima.

«Tiene una capacidad actoral fuerte», «transmite», añade Beccassino, autor del libro «Abelardo de la Espriella, la pasión del defensor» .

– K-popers –

La principal inspiración del izquierdista Iván Cepeda para ganar votos llegó desde el otro lado del Pacífico.

Su campaña sobria, al punto de ser considerada aburrida por algunos expertos, apuntó a los ‘k-popers’, fanáticos de la música surcoreana K-pop que mueve a millones de personas en el mundo.

El gesto simbólico del senador es el corazón coreano: cruzar la punta del dedo índice y el pulgar para formar un pequeño corazón.

Generalmente jóvenes de la generación Z, los k-popers se organizaron para apoyar las propuestas del filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años, con bailes, pancartas y videos con canciones de BTS y otras bandas.

También han hecho encuentros presenciales, sobre todo en Bogotá.

«Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de toda una generación», les dijo el candidato en X.

«Muchos de los fans que integran estos colectivos son personas LGBT, son mujeres, son jóvenes, personas y minorías que sentimos una gran amenaza en un eventual gobierno de Abelardo» de la Espriella, dice Sebastián Solano, politólogo de 28 años que apoya a Cepeda.

– La amarilla –

La camiseta amarilla de la selección de fútbol se ha tornado un símbolo en disputa.

En el marco del Mundial 2026, De la Espriella y sus seguidores la usaron en campaña ante la molestia de la izquierda, que lo acusó de apropiarse de un símbolo nacional.

Muchos de sus simpatizantes votaron en la primera vuelta vistiendo camisetas con los nombres de estrellas como James Rodríguez y Luis Díaz.

En Brasil los votantes del ultraderechista Jair Bolsonaro también utilizaron la ‘verdeamarela’ como emblema en los últimos años.

En un intento por desligar la prenda de la derecha, Petro y algunos ministros también la usaron.

Una jueza le prohibió a De la Espriella a inicios de junio utilizarla somo símbolo, pero luego la Corte Suprema suspendió esa decisión.

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