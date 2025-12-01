El transporte es el segundo problema que más afecta a Lima, después de la inseguridad

Lima, 1 dic (EFE).- El transporte es el segundo problema que más afecta el bienestar de los habitantes de Lima y el Callao, la capital de Perú, solo por detrás de la inseguridad ciudadana, afirmó el viceministro peruano de Transportes, Juan del Carmen Haro, durante un foro organizado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Haro también remarcó en el impacto que tienen las malas condiciones de este servicio en la vida cotidiana de las mujeres ya que, según señaló, siete de cada diez ha sufrido acoso en el transporte público.

En ese sentido, el viceministro sostuvo que transformar la movilidad en la capital peruana «ya no es solo un reto logístico, sino una condición clave para el desarrollo del país», según señaló el Ceplan en un comunicado difundido este lunes.

El organismo indicó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la congestión del tráfico en Lima genera costos anuales por unos 20.000 millones de soles (5.934 millones de dólares), una cifra cercana al 2,4 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

Además, las personas pierden en promedio 542 horas al año debido al tráfico y alrededor de 3.800 soles en gastos asociados, a lo que se suma el impacto en la salud por una mayor exposición al estrés, un ambiente más contaminado y dificultades adicionales para quienes residen en zonas periféricas con menor acceso a servicios.

Los retos y estrategias a afrontar

Durante el foro, que también fue organizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se concluyó en la necesidad de coordinar el ordenamiento urbano y del transporte, además de mejorar la financiación y fortalecer la participación privada y de la academia en el sector.

Al respecto, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, remarcó en la urgencia de actuar para reducir los tiempos de viaje, los costos del traslado y la inseguridad vial.

Los especialistas y participantes coincidieron en que la movilidad en la capital peruana enfrenta problemas estructurales como viajes excesivamente largos, un sistema fragmentado con flota antigua, alta siniestralidad, impacto ambiental y desigualdades entre el centro y la periferia.

«Frente a ello, se propuso priorizar el transporte público masivo y multimodal, integrar la movilidad con la planificación urbano-metropolitana y poner a las personas en el centro del sistema, con atención especial a mujeres, niñas, personas mayores y personas con discapacidad», agregó el Ceplan.

Las propuestas serán sistematizadas y puestas a disposición de las entidades competentes como insumo para actualizar políticas, planes y proyectos vinculados a la movilidad urbana en Lima y Callao, considerado uno de los desafíos más urgentes para la calidad de vida ciudadana en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050.

En el foro participaron representantes del sector público y privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. EFE

