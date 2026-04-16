El tribunal anuncia receso en el juicio de Maradona al pedir declarar el principal acusado

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Buenos Aires, 16 abr (EFE).- La segunda jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este jueves con un debate que generó un receso, al solicitar el principal acusado, el neurocirujano Leopoldo Luque, testificar de manera espontánea cuando le correspondía prestar declaración a otras personas, entre ellas Giannina, una de las hijas del futbolista.

A pesar de la petición de la Fiscalía de dar prioridad a los testigos previstos, los jueces resolvieron dar lugar a la declaración de Luque, un derecho previsto en la ley, pero antes concedieron un receso para repensar la estrategia de la acusación.

Se trata de la primera declaración de Luque, quien estrenó el martes una defensa renovada con la incorporación de los letrados Roberto Rallin y Francisco Oneto, éste último también abogado del presidente argentino, Javier Milei.

Luque llegó al tribunal con maletas repletas de libros de medicina que, según explicó a EFE, utilizará como apoyo en su declaración.

El neurocirujano está acusado de no brindar la debida atención al futbolista e «ignorar y manospreciar» los síntomas de una insuficiencia cardíaca.

A diferencia de los testigos, Luque, como imputado, no está obligado bajo juramento a decir la verdad durante su declaración.

Para hoy estaba prevista la declaración del médico Juan Carlos Pinto, quien acudió a la sala y tiene severos problemas de salud; el policía Lucas Farías, el primero de este cuerpo de seguridad en llegar al domicilio donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020, y Gianinna Maradona.

Tras la anulación del primer juicio, en mayo de 2025, por la participación clandestina de una de las juezas en un documental sobre el proceso, lo que supuso un gran escándalo y la destitución de la magistrada, un nuevo juicio comenzó el pasado martes desde cero en medio de una gran expectación.

También son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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