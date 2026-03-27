El Tribunal Supremo de Rusia estudiará declarar extremista la organización Memorial

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Moscú, 27 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Rusia estudiará próximamente declarar extremista la organización Memorial, galardonada en 2022 con el Nobel de la Paz, informaron este viernes medios locales.

«El caso será estudiado a puertas cerradas», dijeron en el tribunal al portal ruso RBC.

Se espera que la primera audiencia se celebre el 9 de abril, informó la prensa.

El año pasado, el Ministerio de Justicia de Rusia incluyó en su lista de agentes extranjeros al director del ilegalizado centro de derechos humanos Memorial, Yan Rachinski.

Según las autoridades, Rachinski «difundió información falsa» sobre las decisiones de órganos oficiales rusos, «se pronunció contra la operación militar especial» en Ucrania y participó activamente en la elaboración y difusión de contenido de otros agentes extranjeros, así como en actividades de organizaciones declaradas «indeseables» en Rusia.

La Justicia rusa ordenó la liquidación del Memorial en 2021 por haber ocultado presuntamente información sobre su función como «agente extranjero» y justificar el extremismo y el terrorismo.EFE

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