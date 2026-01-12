El turismo crece en Guatemala un 10,6 % en 2025, según información oficial

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 12 ene (EFE).- El turismo en Guatemala creció un 10,6 % durante 2025 respecto a 2024, tras recibir el año anterior a 3,3 millones de visitantes extranjeros, según datos oficiales divulgados este lunes por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)

De acuerdo con el informe del INGUAT, en 2025 llegaron al país centroamericano un total de 3.361.843 turistas.

La cifra es superior en 324.561 turistas (el 10,6 %) a los 3.037.282 foráneos que arribaron al país centroamericano durante 2024, año en el que el crecimiento fue del 15 % en comparación con 2023.

Estos datos representan un nuevo récord de turistas en la nación que preside Bernardo Arévalo de León.

Los meses con más afluencia de visitantes fueron diciembre y noviembre con 370.164 y 318.808 extranjeros, respectivamente, según el INGUAT.

La mayoría de los visitantes, de acuerdo con la misma fuente, proceden de Centroamérica (2.083.281) y Norteamérica (830.202).

Específicamente, son los salvadoreños los que más aprovechan la cercanía con Guatemala para hacer turismo, ya que en 2025 cruzaron la frontera 1,5 millones de ciudadanos de dicho país. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con un total de 670.103 visitantes.

De Europa, el principal emisor de turistas a Guatemala fue España con 28.511, mientras que de Sudamérica fue Colombia con 67.374 visitantes.

En el Plan Maestro de Turismo Sostenible presentado en diciembre pasado por el INGUAT, las autoridades anunciaron que Guatemala pretende llegar a 4,6 millones de visitantes anuales en lap róxima década.

Según cálculos oficiales, el turismo, las remesas familiares y las exportaciones son los principales motores de la economía guatemalteca. EFE

