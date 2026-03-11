El ultraderechista José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile

1 minuto

Valparaíso (Chile), 11 mar (EFE).- El ultraderechista José Antonio Kast asumió este viernes la Presidencia de Chile en una solemne ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una docena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España y el argentino Javier Milei.

«Sí, juro», dijo el exdiputado ultracatólico, que con 60 años se convierte en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia.

En el Salón de Honor del Senado, la nueva presidenta de la Cámara Alta, la conservadora Paulina Nuñez, le impuso la banda presidencial y la medalla de O’Higgins a Kast, que sucede al progresista Gabriel Boric. EFE

mmm/jm/lss

(Foto)(Vídeo)