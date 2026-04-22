El venezolano Fernando Aristeguieta renuncia como entrenador del Caracas FC

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Caracas, 22 abr (EFE).- El venezolano Fernando Aristeguieta renunció a la dirección técnica del Caracas Fútbol Club, después de entrenar al equipo por casi dos años en el que acumuló 29 victorias y 26 derrotas, informó este miércoles el club en un comunicado publicado en las redes sociales.

«¡Gracias, Fernando! Desde tus días como jugador hasta tu última sesión como técnico, siempre representaste con orgullo, compromiso y valores los colores que nos unen», señaló la junta directiva.

Aristeguieta, prosiguió, estuvo al frente del equipo durante un año y nueve meses, en el que dirigió 82 partidos oficiales logrando 29 victorias, 27 empates y 26 derrotas.

La directiva dijo que, entre sus logros más destacados, está el de clasificar al Caracas a la fase de grupos de la Copa Sudamericana por dos años consecutivos, «consolidando la presencia» del equipo en el torneo continental.

«Fernando Aristeguieta no es sólo un entrenador que pasó por nuestra institución: es parte del alma del Caracas FC», subrayó.

En julio de 2024, la junta directiva del Caracas anunció a Aristeguieta como su nuevo entrenador, en reemplazo de Henry Meléndez, quien estuvo en el cargo durante tres meses.

Aristeguieta, de 34 años, jugó en Caracas durante dos etapas en las que marcó 43 goles y dio 18 asistencias.

Previo a su paso por el equipo venezolano, el exdelantero ejerció como entrenador encargado del mexicano Puebla.

En el Torneo Apertura de este año, el Caracas podría quedar fuera de la fase final, al posicionarse en el undécimo lugar de la tabla con 12 puntos.

Entretanto, en la Copa Sudamericana el equipo se mantiene en el segundo lugar del Grupo E, tras conseguir un triunfo ante el boliviano Independiente Petrolero. EFE

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