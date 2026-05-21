El vicejefe de Gabinete de Trump dice que el destino de Cuba «está en sus propias manos»

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Washington, 21 may (EFE).- El vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este jueves que, en el marco de la actual campaña de presión estadounidense sobre Cuba, el Gobierno de La Habana debe decidir si da o no un giro hacia Washington y subrayó que su destino «está en sus propias manos».

«Han visto las sanciones que se han impuesto. Han visto las medidas que ha tomado la Administración (del presidente Donald Trump). En última instancia, depende de Cuba si decide reformarse, si quiere ser un país libre, si quiere ser amigo de Estados Unidos, o si elige un camino diferente», explicó Miller en declaraciones a medios en el exterior de la Casa Blanca.

«En definitiva, su destino está en sus propias manos», puntualizó Miller, un conocido experto en materia de seguridad, política exterior e inmigración del Gobierno Trump.

Las palabras de Miller llegan un día después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. imputara al expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate en 1996, una acción que supone una nueva vuelta de tuerca en las maniobras de Washington para endurecer su cerco sobre el Gobierno castrista en Cuba.

A esto se suma el bloqueo petrolero estadounidense sobre la isla desde que el Pentágono capturó y depuso al expresidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado o el reciente despliegue en el Caribe del portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz.

El propio Trump, que ha amenazado anteriormente con «tomar el control de Cuba», negó hoy que haya enviado al portaviones para intimidar a La Habana y reiteró su voluntad de diálogo con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. EFE

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