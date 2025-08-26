El vicepresidente de Brasil va a México para intentar contrarrestar los aranceles de Trump

Brasilia, 26 ago (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, viajó este martes hacia México al frente de una nutrida delegación empresarial que tiene como objetivo ampliar la relación comercial bilateral, en medio de la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos.

Alckmin, quien también ejerce como ministro de Industria y Comercio, participará en la capital mexicana en foros que reunirán a unos 250 empresarios de ambos países y será recibido el próximo jueves por la mandataria Claudia Sheinbaum, quien ha coordinado esa visita junto con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estos contactos se enmarcan en las iniciativas de ambos Gobiernos para ampliar y diversificar sus operaciones comerciales a fin de contrarrestar los efectos de la guerra arancelaria que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El intercambio entre Brasil y México, las mayores economías de América Latina, llegó el año pasado a 13.600 millones de dólares, con la balanza favorable al país suramericano, cuyas exportaciones hacia el mercado mexicano sumaron 7.800 millones de dólares.

«México es un socio importante de Brasil y esta visita será una oportunidad estratégica para profundizar el diálogo político y, sobre todo, para abrir nuevos frentes de comercio e inversiones», declaró Alckmin antes de embarcar.

El vicepresidente viajó acompañado de los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y Planificación, Simone Tebet, así como con la viceministra de Exteriores, María Laura da Rocha, y directivos de diversas empresas y agencias estatales.

La delegación brasileña, además de participar en foros del sector privado, tendrá sendas reuniones este miércoles con los secretarios mexicanos de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y de Economía, Marcelo Ebrard, y con otras autoridades del Gobierno presidido por Sheinbaum.

El propio Lula destacó la relevancia de esa misión comercial este mismo martes, en la apertura de una reunión con los miembros de su gabinete.

«Será un viaje muy importante, después de los aranceles de Estados Unidos», que permitirá «descubrir el verdadero potencial que existe entre México y Brasil», aseguró el mandatario. EFE

