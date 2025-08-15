The Swiss voice in the world since 1935

El voleibol femenino de Brasil alcanza el oro y deja a las mexicanas con la plata

Luque (Paraguay), 15 ago (EFE).- La selección femenina de voleibol de Brasil se adjudicó este viernes la medalla de oro de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y dejó a la de México con la de plata, en tanto que el bronce quedó en poder de República Dominicana.

Las brasileñas dominaron los tres parciales con los que se resolvió la final y dejaron los siguientes dígitos: 25-23, 25-19 y 25-14.

La flamante selección campeona, dirigida por Marcos Pinheiro, no dio martes a las pupilas de Luis León.

El podio del voleibol femenino de los Juegos Panamericanos Junior lo completó la selección de República Dominicana, que horas antes se colgó la medalla de bronce al vencer a la de Argentinta por 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19. EFE

