El volumen de las reservas de bitcóin de El Salvador crece un 25 % en 2025

2 minutos

San Salvador, 15 ene (EFE).- El volumen de las reservas de bitcóin del Gobierno de El Salvador creció un 25 % durante 2025 para superar al cierre de diciembre las 7.517 monedas del criptoactivo más popular del mercado, de acuerdo con cifras oficiales revisadas este jueves.

Los datos de la gubernamental Oficina de Bitcóin indican que al 31 de diciembre de 2024 las reservas eran de más de 6.003,7 monedas, lo que indica que los bitcoins guardados crecieron en 1.513,6 monedas.

El valor de estas reservas al cierre de 2024 era de 561,23 millones de dólares, mientras al terminar 2025 fue de 658,02 millones, un 17 % más, según el historial de saldos del portal gubernamental bitcoin.gob.sv/.

El bitcóin acabó 2025 con una caída del 6 % de su valor y por encima de 88.000 dólares, lejos del máximo histórico alcanzado durante la sesión del 6 de octubre en 126.251 dólares.

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Sin embargo, más del 90 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital.

Tras alcanzar un acuerdo por 1.400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcóin y limitó el papel estatal en su uso y circulación.

No obstante, el Gobierno de Bukele ha seguido comprando bitcóin a pesar de que el FMI puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales en la compra.EFE

hs/sa/rao/gpv