El volumen de turistas extranjeros a Cuba cae un 48 % en el primer trimestre

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La Habana, 27 abr (EFE).- Cuba recibió hasta marzo un total de 298.057 turistas internacionales, un 48 % menos que en el mismo período del año pasado, cerrando su temporada alta con uno de sus peores registros históricos en medio de las dificultades e incertidumbres creadas por las presiones de Washington.

Según datos difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en marzo llegaron a la isla caribeña 35.561 visitantes extranjeros, tras los 77.663 de febrero y los 184.833 de enero.

En comparación, el promedio de visitantes extranjeros mensuales en el primer trimestre del año en 2023 y 2024 rondó las 250.000 personas.

Por países de origen, Canadá aportó entre enero y marzo 124.794 personas y Rusia apenas 20.917, lo que supone descensos del 55,2 y 37,5 %, respectivamente. Todos los mercados emisores registran caídas considerables, salvo Argentina y China.

De España llegaron en ese periodo 5.851 personas, un 40,4 % menos.

Las visitas de la comunidad cubana en el exterior también se redujeron de forma notable en el primer trimestre del ejercicio, un 32,8 %, hasta las 34.233 personas.

El turismo, sector esencial de la economía cubana, se encontraba ya en crisis en 2025, cuando se registraron las peores cifras desde 2002 (sin contar los años de la pandemia). La presión estadounidense sobre Cuba y, especialmente el bloqueo petrolero, ha lastrado a esta industria.

Desde enero las principales rutas aéreas (desde Canadá y Rusia), entre otras, se han cancelado por la falta de combustible y muchos hoteles han cerrado sus puertas de forma temporal por la falta de clientes.

La incertidumbre sobre la evolución de las tensiones geopolíticas entre Washington y La Habana, y las consecuencias acumuladas de la falta de combustible en la isla también afectan negativamente a las perspectivas del turismo en Cuba.

La debilidad del sector turístico cubano, motor económico durante años, tiene como principales factores la grave crisis económica y energética que sufre el país -que repercute en los servicios y la experiencia-, el recorte de rutas aéreas y las sanciones estadounidenses.

El turismo es fundamental para los planes de recuperación económica del Gobierno cubano por su aporte al producto interior bruto (PIB) y por la entrada de divisas que representa, que habitualmente figura entre las más importantes, junto con los servicios profesionales y las remesas.

El país caribeño registró en 2025 poco más de 1,8 millones de visitantes extranjeros, frente al objetivo gubernamental de 2,6 millones. En 2024 habían sido 2,2 millones y en 2023, 2,4 millones, según datos oficiales.

Las cifras quedan lejos de los máximos registrados en 2018 (4,6 millones) y en 2019 (4,2 millones), números récord ligados al ‘deshielo’ de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba en esos años y a la eliminación de restricciones de Washington a los viajes a la isla.

En la actualidad, la situación del turismo en Cuba contrasta con la de destinos similares de la región del Caribe, como Punta Cana (República Dominicana) y Cancún (México), que están experimentando máximos históricos de visitantes tras la pandemia. EFE

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