Elecciones en Nueva York entran en su recta final con el voto anticipado desde mañana

4 minutos

Nueva York, 24 oct (EFE).- Miles de neoyorquinos están convocados para emitir su voto anticipado a partir del sábado para elegir al próximo alcalde y a los principales funcionarios de la ciudad, al entrar en la recta final la elección del 4 de noviembre, en la que el presidente Donald Trump tiene puesta su mirada.

Tres candidatos, el demócrata Zohran Mamdani -que lidera la intención del voto-, el independiente Andrew Cuomo, exgobernador del estado y el republicano Curtis Silwa, están enfrentados por el cargo que dejará Eric Adams, quien retiró su aspiración a la reelección, en unos comicios que según el analista político Carlos Vargas serán significativas para muchos votantes.

«Estas no son unas elecciones comunes y corrientes. Ocurren después de las del año pasado (las presidenciales) en las que ganó Trump y eso está causando una reacción en el electorado», afirmó Vargas, profesor del Centro de Estudios Puertorriqueños de la Universidad pública de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

«Creo que mucha gente que se opone a Trump va a salir a votar en estas elecciones simplemente para sentirse como que tienen una opción, sentirse como que tienen la capacidad de intervenir y efectuar un cambio», y enviar así un mensaje al presidente, indicó.

Este inicio del proceso electoral, en el que los candidatos han intensificado sus campañas, ocurre a solo cuatro días de que agentes de inmigración y de otras agencias federales realizaran una redada en plena calle en Nueva York contra vendedores ambulantes arrestando a varias personas y generando nuevas protestas contra la política antiinmigrante de Trump.

También este voto anticipado y los comicios del 4 de noviembre, en que los estados de Virginia y Nueva Jersey elegirán a sus próximos gobernadores, llega en un contexto en que los votantes han visto cómo militares se enfrentan a residentes en algunos estados por oponerse a las políticas de Trump, así como a arrestos y deportaciones masivas, y acusaciones judiciales contra quienes le han criticado.

Y aunque este tipo de elección para cargos municipales en Nueva York suele tener participación electoral muy baja, que hace cuatro años fue inferior al 20 %, recordó Vargas, el momento en que ocurre podría tener peso en la movilización de electores así como el entusiasmo que ha generado la candidatura del asambleísta estatal Mamdani, sin experiencia política previa.

«Pudiera ganar si sale la gente que lo apoya a votar y muchos de los que han dicho que lo favorecen tienen mucho entusiasmo por él», destacó.

Pero Mamdani, con apoyo de los principales sindicatos y políticos del estado, entre ellos la gobernadora Kathy Hochul, también ha afrontado críticas de diversos sectores que, por definirse como «demócrata socialista», le acusan de «comunista», entre ellos Trump.

Mamdani, de 34 años y en su primer mandato como asambleísta estatal, no es el candidato a alcalde al que estén acostumbrados los neoyorquinos: viejos lobos de mar con amplia experiencia en la política, como el regidos saliente, que antes fue policía, senador estatal y presidente del condado de Brooklyn.

O su antecesor, Bill de Blasio, exconcejal y exdefensor del pueblo municipal, o Michael Bloomberg, un millonario empresario o su adversario Cuomo, que ha sido gobernador y fiscal general de Nueva York, así como secretario federal de Vivienda.

Vargas comentó además que Cuomo ha contado en el pasado con el voto de los hispanos y que podrían votar nuevamente por él «porque ya están predispuestos a favorecerlo», o también porque «esas acusaciones (contra Mamdani) de socialismo y que es musulmán calen en el electorado», especialmente en el segmento de mayor edad.

«Pero, ya sea porque se oponen a Trump o apoyan a Mamdani o ambas cosas, puede hacer que los jóvenes salgan a votar en mayor proporción» que en pasados comicios, comentó.

El voto anticipado se utilizó por primera vez en Massachusetts en las elecciones generales de 2016 y en Nueva York desde el 2019 tras aprobare una ley estatal que estipula ocho días de votación anticipada en todo el estado. EFE

rh/jco/rcf

(foto)