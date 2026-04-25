Elena Poniatowska califica a Rosario Castellanos como catedral de la literatura mexicana

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México, 24 abr (EFE).- La mexicana Elena Poniatowska, premio Cervantes del año 2013, aseguró que si a la poeta Rosario Castellanos la canonizara el vaticano en Roma, nadie se sorprendería porque en México ya le han levantado muchos monumentos.

«Rosario es ahora la catedral de la literatura mexicana y nos ayuda a arrodillarnos ante ella para comulgar con su ‘Oficio de tinieblas’, su ‘Poesía no eres tú’, su ‘Balún-Canán'», dijo Poniatowska en la Feria del libro y la rosa, que transcurre en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Poniatowska presentó el libro ‘Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros’, un volumen en el que la autora recrea la obra de Castellanos y narra algunas historias personales con ella.

Este viernes, la feria recibió a miles de lectores de México que, además de comprar libros de los principales autores de habla hispana y de otras lenguas, asistieron a coloquios, conferencias, talleres y otras actividades relacionadas con el acto de leer.

El escritor Benito Taibo, uno de los principales promotores de la lectura de México, presentó la novela ‘Los nuevos’, del autor argentino Pedro Mairal, quien retrata el paso de la adolescencia a la edad adulta, al contar la aventura de tres jóvenes que intentan crecer en un mundo duro.

«A mí me hizo bien el periodismo, a mi faceta de escritor le vino bien la presión de la hora de entrega y escribir de temas que no me gustaban; fue una gimnasia verbal, que bajó los humos de diva artística», dijo Mairal, al reflexionar sobre el proceso de creación de su obra.

Un homenaje al poeta Jaime Sabines por su centenario, un conversatorio con el tema ‘El feminicidio y la telaraña del poder’ y la presentación del libro ‘El amigo muerto’, de Antonio Ortuño, estuvieron entre las propuestas más llamativas de la jornada.

Dolorosa fue la plática ‘Un nombre para mí: desapariciones y literatura’, con la poeta Julia Santibáñez, moderadora, y las novelistas mexicanas Rosa Beltrán y Brenda Navarro y la argentina Dolores Reyes, quien lamentó como las desapariciones hermanan a México y Argentina.

«En tiempos difíciles de la historia son los padres los que tienen que enterrar a sus hijos, cuando ni siquiera hay un cuerpo para enterrar», recordó Reyes, autora de la novela ‘Cometierra’.

Navarro explicó que un cuerpo desaparecido provoca la necesidad de existencia.

«Si nos ponemos a ver, nuestra comunidad está cimentada sobre los cuerpos desaparecidos. La arista es tratar de generar un diálogo; nombrar lo que no existe implica la responsabilidad de que nuestros espacios sean ocupados por las personas que nos cuentan sus verdades», dijo.

La Feria del libro y la rosa continuará mañana y el domingo con decenas de propuestas relacionadas con la literatura, la historia, el arte y la música. EFE

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