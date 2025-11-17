Elevan a 18 los fallecidos por aludes en la isla indonesia de Java, con 34 desaparecidos

1 minuto

Bangkok, 17 nov (EFE).- Las autoridades indonesias elevaron este lunes a 18 los muertos por dos aludes ocurridos la semana pasada en la región central de la isla indonesia de Java en días de fuertes lluvias, mientras continúa la búsqueda de 34 personas que permanecen desaparecidas.

En la población de Cibeunying, en la provincia de Java Central, los equipos de emergencia recuperaron hoy los cadáveres de tres fallecidos, con lo que aumentó la cifra de víctimas mortales a 16, apunta en un comunicado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

El operativo, apoyado por maquinaria pesada, trata de localizar a otros siete desaparecidos por el corrimiento de tierra registrado la noche del jueves y que fue asociado a «fuertes lluvias» en la zona.

En otro incidente registrado en la región de Banjarnegara, también en Java central, al menos dos personas fallecieron y 27 están desaparecidas a raíz de un deslizamiento de tierra el sábado, de nuevo consecuencia de las precipitaciones, según las fuentes.

El archipiélago indonesio, con más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes de inundaciones y corrimientos de tierra durante la estación de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo. EFE

sh-nc/pav/crf

(foto)