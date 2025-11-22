Elevan a 55 la cifra de fallecidos en Vietnam tras una semana de lluvias torrenciales

Bangkok, 22 nov (EFE).- Las autoridades vietnamitas elevaron este sábado a 55 el número de los fallecidos por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales que afectan al centro y al sur del país desde el pasado fin de semana, con otras 13 personas desaparecidos.

Las provincias de Dak Lak y Khanh Hoa, en el sur de Vietnam, son las más afectadas por los torrentes de agua y concentran la mayoría de víctimas mortales, con 14 y 27, respectivamente, según datos del Ministerio de Agricultura y Medioambiente difundidos en la mañana local.

En la turística ciudad de Hue (centro), Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, las autoridades han declarado el estado de emergencia por desastres naturales tras el colapso del muro norte de la Ciudadela Imperial debido a las intensas y prolongadas lluvias, informó la prensa local.

El temporal ha causado daños estimados en cerca de 9 billones de dong (unos 296,5 millones de euros o 341,3 millones de dólares estadounidenses), de acuerdo con evaluaciones oficiales.

Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda han brindado apoyo económico a Vietnam para la recuperación tras el desastre meteorológico, según medios oficialistas.

Más de 235.000 viviendas están inundadas y cerca de 300.000 personas sufren cortes en el suministro eléctrico, mientras unas 80.000 hectáreas de arrozales y otros cultivos han quedado anegadas.

Imágenes difundidas por la prensa local muestran a grupos de ciudadanos remando en canoas y tablas de surf, cocinando arroz y transportando cajas de suministros para asistir a los damnificados.

Aunque las lluvias han amainado desde el viernes, según la plataforma Zoom.earth, decenas de miles de personas continúan evacuadas de sus hogares, mientras prosiguen las labores de búsqueda y rescate.

A lo largo de la semana, las precipitaciones han dejado acumulados superiores a los 1.500 milímetros en varios puntos del sur del país, señaló el Departamento de Prevención y Control de Desastres.

El Sudeste Asiático vive una temporada de tormentas tropicales y de tifones especialmente dura.

Este noviembre, el tifón Kalmaegi provocó la muerte de seis personas en la región central de Vietnam, tras golpear Filipinas, donde dejó 250 fallecidos y 111 desaparecidos.

En octubre, al menos una decena de personas murieron en el norte del país por inundaciones provocadas por el tifón Matmo, mientras el tifón Kajiki dejó siete fallecidos a finales de agosto. EFE

