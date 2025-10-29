Eli Lilly invertirá más de 1.200 millones de dólares en modernizar planta en Puerto Rico

3 minutos

San Juan, 29 oct (EFE).- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció este miércoles que invertirá más de 1.200 millones de dólares para expandir y modernizar su planta de manufactura en Carolina, municipio vecino a la capital puertorriqueña de San Juan.

Esta nueva inversión integrará tecnologías avanzadas y ampliará la capacidad de producción dentro del campus existente, con el fin de respaldar el creciente portafolio de medicamentos orales sólidos de la compañía para salud cardio metabólica, neurociencia, oncología e inmunología, explicó la empresa en un comunicado.

La planta será una de las instalaciones que manufacturará orforglipron, el primer agonista del receptor GLP-1 oral de molécula pequeña de Lilly, que la compañía planifica someter antes de finalizar el año a las agencias regulatorias globales para el tratamiento de la obesidad.

«Después de más de seis décadas, Lilly del Caribe continúa desempeñando un papel fundamental en la producción de medicamentos que transforman vidas para personas dentro y fuera de los Estados Unidos», dijo Edgardo Hernández, vicepresidente ejecutivo y presidente de Operaciones de Manufactura de Lilly, en la nota.

Lilly estima que el proyecto generará hasta 1.000 empleos durante la fase de construcción y 100 nuevos puestos especializados en el área de manufactura.

«Nuestras continuas inversiones en capacidad, infraestructura, tecnologías y empleos altamente especializados fortalecerán aún más la importancia de la planta dentro de la red global de manufactura de Lilly», aseguró Hernández.

«Nuestro progreso está fundamentado en la dedicación y la experiencia de nuestro equipo local, permitiéndonos ofrecer nuevos medicamentos a pacientes en todo el mundo», añadió.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, resaltó que la inversión de Eli Lilly para expandir y modernizar su planta de manufactura en Carolina, posiciona a la isla «como un centro estratégico para la manufactura avanzada, la innovación y la seguridad económica nacional».

«La expansión multimillonaria de Lilly representa una firme muestra de confianza en nuestra gente, nuestra infraestructura y nuestra competitividad a largo plazo dentro de la cadena de suministro de Estados Unidos», indicó.

«Esto demuestra que las empresas globales pueden seguir creciendo y prosperando aquí, mientras Puerto Rico contribuye de manera significativa a la resiliencia de las industrias más críticas de la nación», aseguró.

La expansión de la planta de manufactura de medicamentos orales sólidos está prevista para iniciar en 2026, con planes de comenzar la producción a finales de 2028. EFE

jm/nvm