Elon Musk anuncia el fin de la producción de los modelos Model S y Model X de Tesla

Washington, 28 ene (EFE).- Elon Musk anunció este miércoles que Tesla dejará de fabricar los modelos Model S y Model X en la primera mitad del año para dedicar la planta de producción de Fremont, en California, a la producción de robots Optimus.

«Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable. Porque estamos moviéndonos hacia una futuro basado en la autonomía», explicó Musk durante una teleconferencia con analistas. EFE

