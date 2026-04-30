Embajada de Rusia en Perú entregará información de peruanos reclutados para la guerra

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Lima, 30 abr (EFE).- La Embajada de Rusia en Perú informó este jueves que ofrecerá «a la brevedad posible» información sobre los peruanos que ha reclutado en sus Fuerzas Armadas, y cuyos familiares denuncian que han sido enviados al frente de guerra con Ucrania bajo supuestos engaños, por lo que exigen su repatriación.

Durante la última semana, un grupo de 135 familiares de peruanos ha interpuesto denuncias por la presunta comisión del delito de trata de personas, después de que sus allegados firmaran contratos para ir a trabajar a Rusia en oficios de seguridad u otros y, una vez allí, se les quitara el pasaporte y fuesen enviados a la primera línea de combate, según relatan.

Tras sus pedidos, el Gobierno de Perú informó que entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista de peruanos que se encuentran en la zona de conflicto con la petición de que «brinden de manera urgente información sobre su situación, ubicación y estado de salud».

«La Embajada reafirma su disposición permanente a tomar todas las medidas necesarias para obtener, a la brevedad posible, información sobre la base de solicitudes formalmente presentadas», indicó la sede diplomática rusa a través de un comunicado.

Apuntó que otorgará información de los peruanos en su país de conformidad con las legislaciones de la Federación de Rusia y de la República del Perú, así como en interacción únicamente con las personas de contacto, especificadas por los ciudadanos peruanos en los contratos.

En este sentido, la embajada facilitó una dirección de correo electrónico y teléfono de la sección consular de la misión diplomática en Lima y detalló que las solicitudes de los familiares deben incluir la información sobre la persona en mención, nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte, así como los datos del solicitante.

Expresó que su país respeta la decisión de los ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía y seguridad, así como de incorporarse al servicio militar en las Fuerzas Armadas de Rusia conforme al procedimiento establecido.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reiteró a su embajador en Moscú la instrucción de «redoblar el contacto con las autoridades rusas para abordar esta delicada problemática» y dispuso que en Lima se cree un grupo de trabajo con funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo.

Ese grupo de trabajo tendrá la misión de establecer acciones conjuntas para atender las denuncias que han hecho los familiares del personal reclutado en Perú, dentro de sus funciones y competencias, entre las que se encuentran perseguir delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

Asimismo, promoverá una campaña comunicacional para alertar sobre los peligros de prestar servicios en fuerzas armadas en zonas de conflicto.

Los abogados de los familiares han expuesto que en muchos casos, estos llevan más de dos semanas sin tener contacto con sus allegados y, aunque en Lima hay 135 casos identificados, en otras regiones de Perú habría unas 250 personas en la misma situación. EFE

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