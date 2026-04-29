Embajadores de España y otros cinco países presentan credenciales al presidente hondureño

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Tegucigalpa, 28 abr (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, recibió este martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de España, Eslovaquia, Filipinas, Finlandia, Noruega y Suecia.

Asfura, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, recibió, cada uno a su vez, a los diplomáticos, con los que dialogó de temas de interés bilateral, informó la Presidencia hondureña.

El nuevo embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, fue el primero en presentar sus documentos ante el mandatario hondureño.

Escribano sustituye en el cargo a Diego Nuño García, quien fue nombrado embajador en misión especial para el Sahel, región que abarca una decena de países de África.

Posteriormente, presentó sus credenciales el embajador de Suecia, Pontus Rosenberg, con residencia en Guatemala y concurrente para Honduras, señaló el Ejecutivo hondureño.

Le siguieron los representantes de Finlandia, Ari Maki, y de Eslovaquia, Milan Cigan, ambos con sede en México y concurrentes para Honduras.

La ceremonia concluyó con la acreditación de los nuevos embajadores de Noruega, Dag Nylander, y de Filipinas, Arin Reyes de León, también con sede en territorio mexicano y concurrentes para el país centroamericano, según la información oficial. EFE

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