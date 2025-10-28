Embargan en Italia a 3 empresas españolas de renovables por apropiación indebida de fondos

2 minutos

Roma, 28 oct (EFE).- La Fiscalía de Roma ha decretado el embargo de tres empresas de energías renovables controladas por empresarios españoles acusadas de solicitar y obtener «indebidamente» más de cinco millones de euros en incentivos a la producción de energía solar.

La Guardia de Finanza (policía fiscal italiana) ha informado este martes de esta operación con la que han logrado identificar estas tres empresas -cuya identidad no se ha desvelado- que gestionaban instalaciones fotovoltáicas en las regiones del centro y del sur del país.

La investigación determinó que estas compañías han recibido más de 5 millones de euros (5,8 millones de dólares al cambio actual) del organismo público responsable de la concesión de incentivos a la producción renovable, ‘Gestore dei Servizi Energetici’ (GSE).

Sin embargo, estos fondos públicos eran «transferidos de inmediato con transferencias bancarias al extranjero, en particular a España, sin ninguna justificación comercial plausible», apuntan los agentes.

Además los empresarios habían supuestamente dividido sus plantas en tres más pequeñas, con la complicidad de un vecino de la región de Las Marcas (centro), para obtener mayores incentivos.

Esto porque, según aclaran los agentes, el Estado concede mayores incentivos a los pequeños productores de energía para compensar los mayores costos que afrontan en comparación con los de mayor tamaño.

La Fiscalía de Roma, competente en los delitos sobre fondos públicos, ha ordenado el bloqueo de las cuentas corrientes utilizadas para el pago de las ayudas de GSE y de todos los bienes a disposición de los investigados hasta los 5 millones de euros.

Los empresarios han sido acusados del delito de apropiación indebida de fondos públicos.

La Guardia de Finanza ha informado de que esta operación permitirá a las arcas públicas italianas ahorrarse hasta 3 millones de euros que habrían acabado en ayudas a estas empresas hasta el 2031. EFE

gsm/sam/jgb

(vídeo)