Emergencias de Rusia informa a Putin de situación en Tuapsé tras nuevo ataque ucraniano

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Moscú, 28 abr (EFE).- El ministro de Emergencias de Rusia, Alexandr Kurenkov, informó hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, de la situación en la ciudad portuaria de Tuapsé, a orillas del mar Negro, nuevamente atacada este martes por drones ucranianos y donde se observan graves daños a la infraestructura y el medio ambiente.

«Putin escuchó por teléfono el informe del ministro de Emergencias, Kurenkov, sobre los incendios que se volvieron a desatar hoy tras ataques de drones ucranianos», declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia rusa Interfax.

El representante de la Presidencia rusa señaló que Putin ordenó a Kurenkov viajar a Tuapsé «para controlar en el lugar de los hechos la extinción del incendio en los depósitos de combustible y paliar las consecuencias».

«Es importante destacar que el régimen de Kiev atacó una vez más depósitos de crudo con petróleo destinado a las exportaciones, a cumplir con los compromisos de exportación», indicó.

Según Peskov, con sus acciones, Ucrania «agrava el déficit de petróleo en los mercados internacionales que ya de por sí experimentan significativas dificultades debido a la situación en el estrecho de Ormuz, lo cual provoca una mayor desestabilización en los mercados energéticos internacionales».

Durante su rueda de prensa telefónica de hoy, el portavoz del Kremlin señaló que las autoridades rusas «toman medidas adecuadas para paliar las consecuencias» del ataque en Tuapsé, se negó a comentar el trabajo de las defensas antiaéreas en esta región y redirigió la pregunta al Ministerio de Defensa ruso.

«Respecto a cualquier información sobre los lugares atacados por el régimen de Kiev, estas informaciones son secretas, no hablaremos de ellas en público», indicó.

Este lunes las autoridades locales informaron de que en la refinería de Tuapsé se desató un incendio tras la caída de fragmentos de un dron ucraniano derribado, poco más de un día después de que fuese sofocado el fuego provocado por el ataque de otro dron ucraniano.

Estos reiterados ataques ucranianos no solo han causado daños a la instalación, sino que provocaron un grave derrame de combustible al mar Negro de más de 10.000 metros que amenaza con convertirse en una catástrofe ecológica.

La situación medioambiental en la ciudad se ha deteriorado con la caída de lluvias contaminadas con petróleo, gran concentración de cenizas en el aire, mientras que los niveles de xilol y benzol en el aire superan la norma de dos a tres veces.

Anteriormente la terminal de Tuapsé para la exportación de crudo ya fue atacada por drones el 16 de abril.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 186 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones y los mares Negro y Azov, según informó este lunes en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia.

Hoy mismo, medios opositores informaron de que una periodista fue detenida en Tuapse mientras preparaba un reportaje sobre la catástrofe medioambiental en la región. EFE

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