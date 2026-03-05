Emirates anuncia que operará más 100 vuelos desde o hacia Dubái entre hoy y mañana

Redacción internacional, 5 mar (EFE).- La aerolínea estatal de Dubái, Emirates, anunció este jueves que entre hoy y mañana más de 100 vuelos operados por su compañía llegarán o saldrán de Dubái, tras la reapertura parcial del espacio aéreo regional para vuelos comerciales, cerrado desde el sábado por la repuesta militar iraní en el golfo Pérsico.

Emirates confirmó que está operando «un reducido programa de vuelos hasta nuevo aviso», transportando pasajeros y productos farmacéuticos y perecederos.

La compañía aseguró que la seguridad es su «máxima prioridad» y que continuará restableciendo gradualmente su programación de vuelos «en función de la disponibilidad del espacio aéreo y en cumplimiento de todos los requisitos operativos».

Tambié recordó que, por el momento, solo los pasajeros con una reserva confirmada deben acudir al aeropuerto y que publicarán próximas actualizaciones referentes a sus servicios a través de sus canales oficiales en redes sociales.

El pasado sábado 28 de febrero un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán dio inicio a una guerra que escaló más allá de las fronteras del país persa tras la respuesta iraní contra distintas bases e intereses estadounidenses e israelíes en la región, mayoritariamente en el golfo Pérsico.

Debido a dicha situación, muchos países del golfo cerraron su espacio aéreo desde el sábado. EFE

