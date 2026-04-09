Emiratos pide apertura «incondicional» de Ormuz y afirma que hay 230 petroleros esperando

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El Cairo, 9 abr (EFE).- El ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán al Jaber, pidió este jueves la apertura «incondicional» del estrecho de Ormuz y estimó que hay 230 buques cargados de petróleo que están listos para zarpar.

«El estrecho debe estar abierto, plena, incondicionalmente y sin restricciones. La seguridad energética y la estabilidad económica mundial dependen de ello. La militarización de esta vía marítima vital, en cualquier forma, es inaceptable», dijo Al Jaber en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

El emiratí remarcó que Ormuz «no está abierto» y que «el acceso está restringido, condicionado y controlado», mientras que denunció que Irán ha manifestado que «el paso está sujeto a permisos, condiciones y presión política».

«Eso no es libertad de navegación. Eso es coerción», dijo en la publicación, donde recordó que este estratégico estrecho es un paso natural regido por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que garantiza el tránsito como un derecho y no un privilegio «que se pueda conceder, denegar o utilizar como arma».

Asimismo, estimó que «230 buques se encuentran cargados de petróleo y listos para zarpar», por lo que exigió que toda embarcación debe tener la libertad de navegar por el corredor sin restricciones porque «ningún país tiene derecho legítimo a determinar quién puede pasar y bajo qué condiciones».

Llamada a restablecer producción

El director ejecutivo de ADNOC, por otra parte, afirmó que los productores de energía «deben poder restablecer la producción a gran escala de forma rápida y segura», y anunció que su compañía ha cargado petróleo y ampliará la producción «dentro de las limitaciones impuestas por los daños sufridos» por los ataques iraníes.

Advirtió sobre la «encrucijada crítica» en la que se encuentran los mercados, ya que los últimos cargamentos que transitaron por el estrecho de Ormuz antes de que estallara la guerra el 28 de febrero están llegando ahora a sus destinos.

«Es aquí donde los mercados financieros se enfrentan a la realidad física, y la brecha de 40 días en los flujos energéticos mundiales queda claramente expuesta», dijo Al Jaber, que identificó que la prioridad es restablecer el flujo de más del 20 % de la energía comercializada mundialmente que transita por este corredor.

El objetivo es «reequilibrar los mercados. Aliviar la presión sobre los precios y el costo de vida», algo especialmente urgente par Asia, que depende en un 80 % de estos cargamentos y donde, recordó, reside la mitad de la población mundial».

«La estabilidad ahora depende del restablecimiento de flujos reales. No de un acceso parcial, ni de medidas temporales, ni de un paso controlado, sino de un suministro pleno y fiable», sentenció. EFE

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