Emiten circular roja contra jefes de disidencia de FARC por crimen de senador Miguel Uribe

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Bogotá, 10 abr (EFE).- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este viernes circular roja contra seis jefes de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC que lidera alias Iván Márquez, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

El director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, confirmó que las notificaciones ya se expidieron, por lo que los señalados serán buscados en 196 países miembros del organismo, incluida Venezuela, donde se presume que se refugian varios de ellos.

Según las autoridades colombianas, los requeridos son considerados presuntos autores intelectuales del atentado a tiros contra Uribe Turbay, perpetrado el año pasado en Bogotá.

Entre los buscados con la circular roja figuran alias Iván Márquez, Jhon 40 y el Zarco Aldinever, máximos jefes de ese grupo armado ilegal.

El coronel Sanabria agregó que la prioridad del Estado colombiano es «lograr la judicialización y captura del último responsable» del crimen, y subrayó que las autoridades mantienen vigentes recompensas para quienes suministren información que permita hacer efectivas las órdenes de captura.

La circular roja de Interpol es el mecanismo de cooperación policial más cercano a una orden de captura internacional y permite alertar a los países miembros sobre personas buscadas por delitos graves.

El senador Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó.

Este magnicidio es considerado uno de los episodios de violencia política más graves en Colombia en las últimas décadas y las autoridades atribuyen su autoría intelectual a la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas FARC que retomó las armas tras el acuerdo de paz de 2016. EFE

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