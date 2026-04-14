Empresa de armas checa Colt CZ comienza a cotizar en la bolsa de Amsterdam

2 minutos

Praga, 14 abr (EFE).- El grupo Colt CZ Group, que con sede en la República Checa es uno de los principales fabricantes mundiales de armas, comenzará este miércoles a cotizar en la bolsa Euronext Amsterdam, al tiempo que seguirá presente en el parqué praguense, informó este martes la prensa local.

«La finalización de la doble cotización en Euronext Amsterdam representa un hito significativo en el desarrollo del Grupo como empresa cotizada. La cotización actual en Praga sigue siendo estratégicamente importante y forma parte integral de la presencia de Colt CZ en los mercados de capitales», declaró Radek Musil, CEO del grupo.

Colt Cz comercializa sus productos bajo las marcas Colt, CZ (Ceská zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr y 4M Tactical, entre otras.

El grupo, que emplea a 4.500 personas y tiene plantas de producción en República Checa, EE.UU., Canadá, Suecia, Suiza y Hungría, fabrica armas pequeñas y municiones para las fuerzas armadas, la defensa personal, la caza, el tiro deportivo y otros usos comerciales, además de producir nitrocelulosa energética.

Según los resultados preliminares, Colt CZ Group obtuvo unos beneficios netos de 80 millones de euros en 2025, con un aumento del 95,7 % sobre el año anterior, mientras que sus ventas crecieron en un 4,6 %, hasta alcanzar los 936 millones de euros, y su EBITDA aumentó un 1,4 %.

El principal accionista del grupo Colt CZ es el holding Česká zbrojovka Partners SE.

El grupo checo de defensa Czechoslovak Group (CSG), otro de los fabricantes de armamento de mayor crecimiento en Europa, debutó en enero pasado en la bolsa de Ámsterdam. EFE

gm/wr/ajs