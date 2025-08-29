Empresa mixta de Cuba y Vietnam producirá medicamentos de alta tecnología

The Swiss voice in the world since 1935

La Habana, 29 ago (EFE).- Una empresa farmacéutica con participación cubana y vietnamita producirá medicamentos de alta tecnología para ambas naciones, y también para la exportación, informaron este viernes medios estatales de la isla.

Genfarma, establecida en la nación asiática, es resultado de un acuerdo suscrito el pasado mayo entre la empresa BCF S.A -del grupo cubano BioCubaFarma- y la vietnamita Genfarma Holdings.

Un comunicado de BioCubaFarma resalta la actual visita de la presidenta de esa empresa, Mayda Mauri, a Genfarma, como un «paso significativo» en la materialización de este «proyecto estratégico» bilateral.

Además subraya que la entidad mixta representa un modelo innovador de cooperación sur-sur en el sector biofarmacéutico con «una clara vocación internacional» que tiene entre sus objetivos la transferencia de tecnología médica cubana de vanguardia a Vietnam.

BioCubaFarma indica que los ingresos generados por esta iniciativa serán destinados al desarrollo de la industria y a la producción de medicamentos para la población cubana.

En ese sentido, refiere que la empresa mixta también busca consolidar la presencia internacional de Cuba en el ámbito científico y tecnológico, reafirma los lazos históricos con Vietnam y confía en su «potencial para impactar positivamente en la salud» de ambas naciones y de la región asiática.

«La concreción exitosa de esta empresa mixta demostrará cómo naciones hermanadas pueden desarrollar proyectos mutuamente beneficiosos que aprovechen las capacidades científicas y tecnológicas para el bienestar de sus poblaciones», añadió.

BioCubaFarma, grupo empresarial fundado en 2012, investiga, desarrolla, produce, exporta medicamentos, medios y sistemas diagnósticos, equipos médicos, tecnologías de avanzada en la producción de medicamentos y alimentos, así como servicios de alta tecnología.

Cuba y Vietnam mantienen estrechos vínculos políticos y también económicos, que se han intensificado en los últimos tiempos con la firma de más de cincuenta acuerdos de cooperación en diversos sectores de la economía, el comercio, las inversiones y otras áreas como la educación, la ciencia y la agricultura, según informes oficiales.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país caribeño y en el principal inversor de capitales de su región. EFE

